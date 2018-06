‘Estadão Notícias’: O atleta brasileiro é refém do sistema estatizante que inibe protestos contra instituições esportivas, afirma especialista

Edição desta sexta-feira, 06, traz uma avaliação sobre a prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Carlos Arthur Nuzman. O dirigente é investigado em um esquema de compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olímpiadas de 2016. O comitê Olímpico Internacional estuda suspender Nuzman, o que acarretaria em sua saída do COB. Para a coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da USP Katia Rubio um dos problemas é a falta da presença de atletas na definição das sedes olímpicas. Ouça no player abaixo:

Além disso, vamos falar sobre a peregrinação de presidenciáveis que vão participar da festa do Círio de Nazaré em Belém, no Pará. Jair Bolsonaro foi recepcionado com festa por simpatizantes de suas idéias. Ainda no programa traremos um panorama sobre as consequências, caso a região da Catalunha declare independência de forma unilateral. Partidos separatistas catalãs sinalizam que anúncio pode sair na próxima segunda. O Tribunal Constitucional da Espanha exigiu a suspensão da sessão. E falaremos também sobre o Nobel de literatura Kazuo Ishiguro.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

