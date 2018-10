‘Estadão Notícias’: O Brasil que sai das urnas

Após uma corrida eleitoral marcada pelo confronto e pela polarização que envolveram toda a sociedade, o Estadão Notícias conversa com o cientista político e professor da Unesp Marco Aurélio Nogueira sobre o Brasil que sai das urnas depois da vitória de Jair Messias Bolsonaro, do PSL. Com mais de 55 milhões de votos, o capitão reformado do Exército foi eleito o 38º presidente da história e o primeiro militar escolhido pelo voto popular desde Eurico Gaspar Dutra, em 1945.

Com um discurso liberalizante na economia e conservador nos costumes, e com um forte apelo à rejeição da classe e do sistema político, Bolsonaro terá o desafio de governar um país dividido e com inúmeras incertezas quanto ao futuro. A própria campanha do candidato não deu indícios claros de como será seu governo e quais serão suas primeiras ações concretas em áreas críticas, como segurança pública, política econômica e fiscal e educação.

O esforço de governabilidade que o próximo presidente terá que exercer; os direcionamentos poucos claros deixados pelo primeiro discurso depois de eleito; as mudanças que o presidente Bolsonaro terá que fazer em relação ao candidato com discursos extremistas; a formação da equipe ministerial; a acomodação das novas forças políticas surgidas depois do pleito e a organização da oposição; os desafios que a classe política e a sociedade de maneira geral terão para se pacificar e voltar à vida cotidiana.

E ainda, quais serão os principais desafios da equipe econômica de Jair Bolsonaro no próximo ano. O Ministério da Fazenda preparou o chamado “livro branco” em que defende como necessárias a manutenção do teto de gasto, a urgência da reforma da Previdência e uma negociação para a crise fiscal dos Estados. Conversamos com a editora do Broadcast econômico, Sílvia Araújo sobre o assunto.

Confira ainda a tradicional coluna Direto ao Assunto, com José Nêumanne Pinto.

