‘Estadão Notícias’: O cenário para o segundo turno das eleições na França

Edição desta sexta-feira, 5, disseca a reta final de campanha dos concorrentes à presidência na França, Emmanuel Macron e Marine Le Pen. De Paris, o correspondente do Estado, Andrei Netto, participa do programa e relata como a “campanha foi exaustiva e marcada pelo enfrentamento direto entre os candidatos”. Já a professora de relações internacionais da ESPM, Denilde Holzhacker, traça o perfil dos oponentes, com um Macron liberal e uma Le Pen ultranacionalista.

O ‘Estadão Notícias’ de hoje ainda fala, a partir do relato da repórter Beatriz Bulla, sobre a divisão entre os ministros do STF no entendimento das prisões preventivas da Lava Jato. O relator da força-tarefa, Edson Fachin, deve sair de “vencido” para “vencedor” com a análise saindo da 2ª Turma e para o plenário.

Os candidatos Emmanuel Macron e Marine Le Pen (Foto: Efe)