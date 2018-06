‘Estadão Notícias’: O combate às ‘fake news’ e a massa de indecisos nas eleições

Estadão realizou ontem na Faap, em São Paulo, um Fórum para debater campanha eleitoral e disseminação de fake news. Entre os participantes do evento estava Daniel Bramatti, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo investigativo (Abraji). Ele é o convidado de hoje do programa para falar sobre alguns dos assuntos abordados no painel que tratou das chamadas “notícias falsas”. Tais como: o papel do Estado no combate à prática, a contribuição do jornalismo profissional e de que maneira as empresas, como as plataformas de redes sociais, têm atuado para coibir os boatos propagados nas redes. O tema se tornou ainda mais sensível por conta da proximidade das eleições e o quanto o voto poderá ser influenciado pela proliferação de peças de conteúdo duvidoso. Ouça a entrevista no player abaixo.

Programa de hoje ainda conversa com o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público, sobre um fenômeno que as pesquisas de intenção de voto têm captado: há uma grande parcela de eleitores que se declara “sem candidato” ou que pretende anular ou deixar em o voto em branco. Muitas vezes, somados, chegam a quase 50% dos entrevistados. Isso é sinal do descrédito da classe política tradicional ou meramente uma questão de falta de informação?

Confira ainda o comentário de José Neumanne Pinto, na coluna Direto ao Assunto. Hoje, ele fala sobre o depoimento de Fernando Henrique Cardoso (FHC) ao juiz federal Sérgio Moro como testemunha de defesa de Lula.

