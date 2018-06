‘Estadão Notícias’: O constrangimento do Brasil na OMC e os ‘sem-vergonha’ do Legislativo

Edição desta quarta-feira, 19, traz o relato do correspondente Jamil Chade, direto de Genebra, na Suíça, sobre a dura sabatina que o Brasil vem enfrentando na Organização Mundial do Comércio (OMC). As políticas comerciais e industriais dos últimos cinco anos foram alvo de críticas, cobranças e diagnósticos nada favoráveis. Para se defender, os representantes do País têm buscado imputar a culpa no governo Dilma Rousseff e reforçado que novos rumos foram adotados a partir de 2016. O difícil, conta Jamil, é explicar que o vice daquela administração é o responsável agora por angariar uma nova imagem para o Brasil.

Programa de hoje também explica e debate o tal do ‘distritão’, que vem sendo articulado por parlamentares para ser aprovado entre as emendas da reforma política. Afinal, estaria em jogo apenas um modelo “mais correto” de representatividade no Legislativo ou nada mais é do que um novo meio dos deputados se perpetuarem no poder? Ouça no player acima a opinião do cientista político Valdir Pucci, da Universidade de Brasília, especialista em sistema eleitoral.

Política industrial foi alvo de muitas críticas em sabatina sobre o Brasil na OMC (Foto: Gabriela Bilo/Estadão)