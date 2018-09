‘Estadão Notícias’: O debate do fair play

O debate Estadão/Gazeta/Jovem Pan realizado neste domingo, 09, entre os candidatos à Presidência da República foi marcado por um clima amistoso. Sem a presença de Jair Bolsonaro (PSL), presidenciáveis pregaram pacificação no processo eleitoral e buscaram apresentar propostas em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança pública.

Participaram do encontro Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Alvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Programa de hoje analisa o desempenho dos candidatos e suas estratégias no debate numa conversa com o cientista político Humberto Dantas. Confira também um resumo com as principais declarações de cada candidato. Ouça no player acima.

