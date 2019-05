‘Estadão Notícias’: O decreto de Bolsonaro é problemático?

O presidente Jair Bolsonaro liberou, através de decreto, o porte de arma para diversas categorias, entre elas, caminhoneiros, advogados e jornalistas. Além disso, permitiu que pessoas que praticam o tiro como esporte, possam comprar mais munição e também fazer uso de armas, que até então eram restritas agentes de segurança pública. Os CACs (Colecionadores, Atiradores esportivos e Caçadores) poderão carregar a arma municiada de casa até o estande de tiros. O novo decreto flexibiliza o texto de janeiro que liberou a posse de armas. Mas o que pensa os atores envolvidos neste decreto? Juridicamente, o decreto fere a Constituição e o Estatuto do Desarmamento? Ouça no player abaixo:

