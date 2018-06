‘Estadão Notícias’: O desastre da reforma política

Edição desta segunda-feira, 25, entra no debate da reforma política, que enfrenta uma semana crucial no Congresso, por conta do prazo cada vez mais apertado para se aprovar as alterações. A classe política está obviamente de olho no dinheiro para o financiamento de campanha. Com o fim das doações de empresas, os cofres públicos se tornaram a única salvação – mas ainda não há consenso sobre de onde viria exatamente a grana. Como emplacar algo num momento em que os políticos estão totalmente desacreditados, por conta da Lava Jato? Para analisar o assunto, o programa entrevista Gilson Alberto Novaes, professor de Direito Eleitoral na Faculdade de Direito do Mackenzie. Ouça no player abaixo.

Outro assunto do ‘Estadão Notícias’ de hoje é o andamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Conversamos com o líder do PSDB na Câmara, o deputado Ricardo Tripoli. O partido se mostrou totalmente dividido na primeira denúncia. Agora, se esquiva da relatoria na CCJ e tenta aplacar a falta de protagonismo com discurso da independência.

Confira ainda a agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast econômico da Agência Estado, Silvia Araujo.

