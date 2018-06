‘Estadão Notícias’: O impacto da Copa na economia e um papo com Antero Greco

Nesta quinta, 14, começa para valer a Copa do Mundo, com o jogo entre Rússia e Arábia Saudita a partir do meio-dia. A cobertura aqui no Estadão já está a todo vapor, no impresso, no digital, em vídeo, nos podcasts e na Rádio Eldorado. O programa de hoje é todo dedicado ao Mundial. Buscamos dois enfoques: um mais econômico e outro mais futebolístico. Nesta esfera econômica, fomos entender as causas do brasileiro estar disposto a gastar menos com essa Copa do que a última, em 2014. É só menos uma questão de empolgação ou tem relação direta com o contexto econômico atual?

Na esfera mais esportiva, batemos um papo com o colunista do Estadão, Antero Greco. Com o Mundial na Rússia, Antero chega a sua décima primeira cobertura de Copa na carreira. Para ele, apesar do trauma ter sido profundo com o 7 a 1 da última edição do torneio, a seleção de Tite pouco será influenciada por este fardo. A exceção, segundo ele, pode estar vinculada a alguns poucos jogadores, em especial o zagueiro Thiago Silva.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.