‘Estadão Notícias’: O isolamento do PT e o fim das emendas de feriado

O isolamento do PT no bloco de oposição ao governo Bolsonaro começa a ficar cada vez mais evidente. Enquanto alguns partidos do campo da esquerda buscam qualificar o debate em algumas pautas importantes, como o da reforma da Previdência, o PT segue preso ao mantra do “Lula Livre”. No domingo, durante festival dedicado a essa causa, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, chegou a afirmar que educação e a soltura do ex-presidente “são pautas inseparáveis”.

Edição do podcast de hoje discute o protagonismo da oposição e o papel do PT numa conversa com a colunista do Estadão, Vera Magalhães.

Confira ainda neste programa reportagem sobre a possibilidade das emendas de feriados acabarem no Brasil. Afinal, a medida realmente terá um impacto econômico relevante? E o setor do Turismo, o que acha disso?

Festival “Lula Livre” realizado no último domingo, em SP (Foto: Ale Frata/Codigo 19)