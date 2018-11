‘Estadão Notícias’: O Mais Médicos sobrevive sem os cubanos?

Por Haisem Abaki

Edição de hoje apresenta uma análise da situação do programa Mais Médicos com a decisão do governo de Cuba de retirar seus médicos do país após críticas feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. O Mais Médicos consegue sobreviver sem os cubanos? Como ficará o atendimento sem esses profissionais, que representam a maior parte dos médicos participantes do programa?

Acompanhe um diagnóstico completo com detalhes sobre o funcionamento do Mais Médicos e aspectos legais e jurídicos do programa. Existe mesmo uma condição de trabalho escravo, como disse o futuro presidente? E o que pode acontecer com os cubanos que não quiserem deixar o Brasil? Além das consequências na saúde pública, nosso podcast também analisa a questão do ponto de vista diplomático. Vamos acompanhar as avaliações do supervisor do programa Mais Médicos na região do ABC, Daniel Carvalho Rocha, e do advogado Manuel Furriela, professor de Direito e Relações Internacionais da FMU. Ouça no player acima.

Confira ainda a análise política na nossa tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

