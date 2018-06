‘Estadão Notícias’: “O PT está caminhando para a insignificância”, analisa cientista político

Edição desta quarta-feira, 20, discute o posicionamento da esquerda brasileira com a aproximação das eleições majoritárias do ano que vem. O PT, que sempre aglutinou os demais partidos neste campo ideológico, coloca todas as suas fichas na figura do ex-presidente Lula. Diz que não pensa em “plano b”, mas corre o sério risco de não ter um candidato forte em 2018, pois ainda está pendurado na decisão da Justiça sobre a possível condenação de Lula. As siglas que sempre fecharam com o PT, tais como PSOL e PC do B, se movimentam para constituir candidatos próprios. E Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT, tenta ser o herdeiro dos votos de Lula, caso o petista não possa mesmo disputar a eleição.

Para além do xadrez eleitoral, e no discurso? O que a esquerda tem apresentado de agenda para a sociedade brasileira? Analisamos este tema numa entrevista com o cientista político e professor do Mackenzie, Rogério Battistini. “O PT está caminhando para a insignificância. Não representa mais setores organizados da sociedade, não representa mais o sindicalismo, os movimentos sociais, não representa mais a inteligência. O PT está associado hoje ao passado, ao patrimonialismo, e aos vícios que corroeram a República. Eu vejo o PT como um partido de costas para o moderno, para o contemporâneo”.

Programa de hoje também faz projeções para o cenário econômico para o ano que vem. Ouvimos o diretor de Análise Setorial e Inteligência de Mercado da Consultoria Tendências, Adriano Pitoli. Para ele, a trajetória de queda da inflação e de recuperação da economia deve continuar em 2018.

