‘Estadão Notícias’: O purgatório da terceira via

O cenário eleitoral para a chamada terceira via – esse bloco de candidatos que tenta rivalizar com a disputa entre Lula e Bolsonaro – não está nada fácil. As últimas pesquisas de intenção de voto mostram esses pré-candidatos estacionados, ainda sem atingir os almejados dois dígitos.





Não bastasse o desempenho frustrante, esses presidenciáveis estão sofrendo pressões internas nos respectivos partidos em função da distribuição de recursos do Fundo Eleitoral. Parlamentares cobram fatias maiores para a eleição proporcional.



Ciro Gomes (PDT), Sergio Moro (Podemos), João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB) já enfrentam resistências, “fogo amigo” e questionamentos sobre o potencial de se chegar ao segundo turno. O caso de Doria é mais o agudo atualmente. Dirigentes tucanos articulam para desembarcar da sua candidatura, enquanto Lula investe na aproximação com nomes históricos do partido.

O afunilamento das candidaturas da terceira via será um processo natural? Quem vai resistir até outubro? Analisamos o tema na edição desta sexta-feira (11) do podcast com o cientista político e coordenador do blog e podcast Legis-Ativo, Humberto Dantas.



(Foto: Dida Sampaio/Estadão)