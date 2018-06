‘Estadão Notícias’: O quanto a prisão de Azeredo vai atingir Alckmin?

O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo (PSDB), se entregou ontem (23) à Polícia Civil, em Belo Horizonte, para começar o cumprimento de pena de 20 anos e um mês de prisão, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. É o primeiro tucano do alto escalão que é preso, num caso que demorou 20 anos para chegar ao seu desfecho jurídico. E chega num momento nada propício para o PSDB, que tenta se colocar como um partido imune aos escândalos de corrupção.

Para complicar, o pré-candidato Geraldo Alckmin tem enfrentado dificuldades para decolar nas pesquisas e, agora, se vê obrigado a dar explicações sobre as falcatruas de correligionários históricos. O senador Aécio Neves é outra figura que pode complicar ainda mais a campanha de Alckmin. Ao menos será alvo certo dos adversários nos futuros confrontos midiáticos. Analisamos o tema numa conversa com o cientista político Bruno Souza, diretor do Movimento Voto Consciente.

Confira ainda nesta edição uma entrevista sobre as alternativas que restam para o governo na tentativa de conter o aumento dos combustíveis. O apresentador Haisem Abaki conversou com presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Enriquez Garcia.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts.

