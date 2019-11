‘Estadão Notícias’: O que dizem os prefeitos de cidades que podem acabar?

Extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes. Essa é uma das propostas mais polêmicas presentes no pacote de medidas apresentadas pela equipe econômica do governo Bolsonaro. Além do critério populacional, entra também a arrecadação, que não pode ser menor do que 10% da receita total. A ideia que embasa a proposta é buscar maior eficiência no gasto público.

Qual será o real impacto se essa medida passar e milhares de cidades forem varridas do mapa? Edição de hoje (07) do podcast ‘Estadão Notícias’ foi ouvir alguns exemplos pelo Brasil. Ligamos para mais de 50 cidades que se encaixam no perfil. Na maior parte delas, as prefeituras mal atendiam as nossas ligações. Mas conseguimos falar com vários prefeitos, quase sempre descontentes com a proposta do governo. Ainda entrevistamos um especialista no assunto, o economista do Insper, Marcos Mendes.

Pacote econômico foi enviado ao Congresso na última terça-feira (Foto: Dida Sampaio/Estadão)