‘Estadão Notícias’: O que é possível extrair do pacote de medidas de Bolsonaro?

Em evento realizado ontem (10), em Brasília, para marcar os 100 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro tentou emplacar a ideia de uma gestão em pleno vapor. Além de fazer um balanço das primeiras entregas, apresentou um pacote com 18 medidas. Um conjunto heterodoxo de decretos e projetos. Alguns deles com importante impacto econômico. É o caso do PL (Projeto de Lei) da autonomia do Banco Central. Algo esperado pelo setor financeiro há muito tempo e que chancela sua adesão ao viés liberal de seu ministro da Economia, Paulo Guedes.

Num discurso muito enxuto, Bolsonaro fez menção a necessidade de aprovação da reforma da Previdência. Mesmo que, na prática, ainda há de muito a ser feito por ele e pelo próprio governo. O problema é que, enquanto a reforma não decola, outros projetos embolam o meio de campo, caso da reforma Tributária, que começa a ganhar espaço na agenda do Congresso e do Executivo. Realmente é possível correr simultaneamente com duas reformas deste porte?

Conversamos sobre este e outros temas com a editora do Broadcast em Brasília, Silvia Araujo, convidada do programa de hoje. Ouça no player acima.

Confira os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”. O tema de hoje é o Projeto de Lei da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que dá porte de arma a deputado.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Dida Sampaio/Estadão)