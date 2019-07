‘Estadão Notícias’: O que esperar de Eduardo Bolsonaro embaixador?

A possível indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada brasileira em Washington, nos EUA, tem dominado o debate político e diplomático dos últimos dias. Em geral, há uma avaliação crítica sobre a escolha do presidente Jair Bolsonaro por um de seus filhos. Para se defender, o deputado federal citou como experiência internacional o fato de ter feito intercâmbio e até ter fritado hambúrguer no país norte-americano. Tais predicados seriam suficientes para assumir o principal posto diplomático do país no exterior?

Edição de hoje debate os impactos dessa polêmica decisão com ex-embaixador nos Estados Unidos, Rubens Ricupero e também vai a Washington e conversa com a correspondente do Estadão nos EUA, Beatriz Bulla.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.