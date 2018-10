‘Estadão Notícias’: O que esperar do 2º turno entre Bolsonaro e Haddad?

Os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) foram os mais bem votados e, agora, vão se enfrentar no 2º turno das eleições, no dia 28 de outubro. O capitão reformado esteve muito próximo de uma vitória ainda na 1º turno e, diante de seu desempenho, larga na frente do petista, segundo diagnóstico dos convidados do episódio de hoje. Analisamos o resultado das eleições numa conversa com o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria, e Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político, da Agência Estado.

Como Bolsonaro vai lidar com uma campanha de confronto direto? Haddad vai precisar se descolar de Lula para arrefecer o sentimento antipetista generalizado? Essas são algumas das provocações presentes no nosso debate de hoje. Ouça no player acima.

Confira ainda o tradicional comentário de José Nêumanne Pinto, na coluna “Direto ao Assunto”.

