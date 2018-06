‘Estadão Notícias’: O que esperar do depoimento de Lula a Moro

Edição desta segunda-feira, 08, apresenta um termômetro de como será a semana, especialmente no campo político e econômico. O editor da ‘Coluna do Estadão’, Marcelo de Moraes, participa do programa e acredita que o depoimento do ex-presidente Lula será o principal assunto. “Vai ser aquela coisa: olho no olho e vão ser feitas aquelas perguntas desconfortáveis, a luz de todas as delações que apareceram”.

O ‘Estadão Notícias’ também conversa com o cientista político da USP, José Álvaro Moisés, para avaliar o primeiro ano de Michel Temer à frente do governo. Na próxima sexta-feira, 12, o presidente pretende fazer um balanço do período em cadeia de rádio e tv.

Confira ainda os destaques econômicos com o comentário da editora do Broadcast econômico da Agência Estado, Silvia Araújo.

Interatividade

