‘Estadão Notícias’: O que esperar do julgamento da chapa Dilma/Temer no TSE?

Edição desta segunda-feira, 05, abre uma semana que promete ser decisiva para as pretensões do presidente Michel Temer de se manter no cargo. Amanhã, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) retoma o julgamento da chapa Dilma/Temer. E num contexto muito diferente daquela sessão no início de abril. A própria configuração da corte mudou neste período. Mas, para além disso, fatos muito importantes se enfileiraram desde então. Alguns que podem ter influência direta no julgamento, como os depoimentos do casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, e outros que fogem ao mérito jurídico, como a situação de Temer após a deleção bomba da JBS.

A avaliação final dos ministros será fatalmente contaminada pelo contexto político? O pedido de vista será mesmo inevitável? O programa ouve um especialista no assunto, o advogado Alberto Rollo, para tirar algumas dúvidas sobre esta sessão que tem todos os ingredientes para se tornar histórica.

Além destas respostas cruciais, o ‘Estadão Notícias’ também coloca em pauta a reforma trabalhista – que deve ser votada nesta semana no Senado – e adianta como será a agenda econômica dos próximos dias.

Você também está convidado a participar do nosso programa. Mande sua opinião para o email: podcast@estadao.com.