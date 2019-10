‘Estadão Notícias’: O que está por trás da crise Bolsonaro x PSL?

Ao externar seu descontentamento com Luciano Bivar, presidente do PSL, Jair Bolsonaro deflagrou uma crise política interna que pode contaminar outras frentes de batalha do governo. A quarta-feira foi agitada. O racha ficou evidente no PSL, com promessas de debandadas, tentativas de se apagar o incêndio e a mais nítida sensação que o antes fenômeno eleitoral PSL rumava novamente para sua origem de nanico no espectro da política brasileira.

Edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ destrincha os vários aspectos dessa crise e seus efeitos numa conversa com a repórter Mariana Haubert, o cientista político Rafael Cortez, além de uma entrevista exclusiva com o presidente do que pode ser o novo partido de Bolsonaro, a UDN. Ouça no player acima.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Adriano MAchado/Reuters)