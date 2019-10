‘Estadão Notícias’: O que falta para o professor ser valorizado no Brasil?

*Por Emanuel Bomfim

Quando se avalia discurso versus prática na educação brasileira, o aspecto que mais causa preocupação é a situação dos professores. Não há quem não reconheça o valor do docente para o desenvolvimento do País, inclusive a classe política. O vazio retórico, porém, logo fica evidente quando se confronta com uma realidade de salários baixos, estrutura precária, formação superficial e, para piorar, até o risco de um cotidiano de violência. Ora, por que se maltrata tanto o professor no Brasil? O atual governo tem algum plano de valorização da profissão? Quais são as saídas?

A edição de hoje do Estadão Notícias discute o status do professor na educação brasileira num bate-papo com a repórter especial Renata Cafardo, especializada na área. Ela ainda fala sobre o novo projeto que leva o Estado para dentro da sala de aula. Ouvimos também uma análise de Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos pela Educação. Ouça o podcast no player acima.

