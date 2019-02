‘Estadão Notícias’: O que fica da 1ª grande crise do governo Bolsonaro? Ouça análise no podcast

Caiu o primeiro ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Era uma queda esperada e até anunciada, mas a crise estranhamente se prolongou por mais alguns dias. A demora pela exoneração aprofundou o desgaste e alimentou novas teorias da conspiração. Gustavo Bebianno, agora ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, deixa o Planalto com a suspeita de que tem revelações comprometedoras a fazer sobre Bolsonaro. Ninguém sabe ao certo o potencial deste passivo de uma relação construída ao longo de toda a campanha eleitoral. E se ele de fato existe.

O futuro alvo de Bebianno talvez não seja o presidente, mas seu filho, Carlos, desafeto declarado e pivô desta crise que terminou em demissão. Episódio de hoje analisa os desdobramentos desta convulsão palaciana numa conversa com jornalistas do Estadão: o editor executivo Alberto Bombig, responsável pela “Coluna do Estadão”, e a colunista Eliane Cantanhêde. Ouça no player acima.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

