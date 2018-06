‘Estadão Notícias’: O que muda no cenário eleitoral com julgamento de Lula em janeiro?

Edição desta quarta-feira, 13, analisa a situação política e jurídica do ex-presidente Lula, sob a luz da notícia de que o julgamento do petista já tem data marcada no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região): 24 de janeiro. Ninguém esperava que o colegiado pudesse deliberar tão logo sobre o caso, o que traz um horizonte completamente novo para o cenário eleitoral de 2018. Havia uma expectativa de que a insegurança jurídica de Lula pudesse se arrastar ao longo de toda campanha. Mas com o julgamento antecipado, é bem provável que o futuro eleitoral do ex-presidente já esteja definido antes do início oficial das campanhas (em agosto). Ouvimos aqui no programa o professor de Direito da FVG, Rubens Glezer, para que se possa esclarecer todos os pontos envolvidos neste caso. Afinal, se mantida a condenação na 2ª instância, a Lei da Ficha Limpa tornará Lula automaticamente inelegível? “A princípio sim, mas é claro que a defesa dele vai recorrer com um recurso especifico para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), com uma liminar para suspender os efeitos da Ficha Limpa”, explica. Ouça entrevista completa no player abaixo.

No campo político, captamos a opinião da editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais. Para ela, o julgamento antecipado de Lula naturalmente vai forçar o PT a pensar um ‘plano B’ caso a candidatura realmente se torne inviável. Andreza ainda acredita que este cenário é favorável ao PSDB, que não precisará mais ter tanta pressa em definir seu candidato no pleito do ano que vem.

