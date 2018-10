‘Estadão Notícias’: O que propõem Bolsonaro e Haddad para educação?

Quais são as prioridades dos candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) para a área de educação? Com quais especialistas as campanhas têm trabalhado na elaboração de propostas? Que nomes são especulados para assumir o ministério em 2019? Estes são os temas do episódio de hoje, que recebe a repórter especial Renata Cafardo para destrinchar as diretrizes dos programas de governo dos presidenciáveis neste segmento.

A tônica do discurso de Bolsonaro para educação tem sido o combate à ideologia nas escolas, enquanto Haddad promete ajudar os Estados para se buscar uma melhoria de qualidade no Ensino Médio. São prioridades que fazem sentido e estão em consonância com as demandas do setor atualmente? Saiba mais nesta papo com Renata Cafardo que você pode ouvir no player acima.

Confira também os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

