‘Estadão Notícias’: O que revelam os primeiros sinais do governo Bolsonaro?

Por Haisem Abaki

Edição desta quinta-feira (08) apresenta uma análise dos primeiros sinais revelados na transição para o futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. A redução do número de ministérios e a criação de alguns superministérios podem garantir uma gestão mais eficaz da máquina pública?

Os primeiros movimentos da transição de governo já indicam o empenho na tentativa de aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano. Demonstram também a promessa de combate à corrupção e ao crime organizado com o anúncio do nome do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

E como ficam os partidos políticos, que exerceram forte influência e se aproveitaram do loteamento de cargos nos últimos governos? Mais um ponto que chama a atenção é a importância dos militares na formação do novo governo. Por outro lado, as primeiras declarações de Jair Bolsonaro sobre política externa deixaram dúvidas e provocaram reações de parceiros comerciais do Brasil. Vamos acompanhar as avaliações dos cientistas políticos Ricardo Borges Martins e Alberto Carlos Almeida.

Confira ainda mais análise política na nossa tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

