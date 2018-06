‘Estadão Notícias’: O que será notícia ao longo da semana; ouça

A edição desta segunda-feira, 10, do programa é dedicada aos assuntos que devem permear o noticiário aos longo dos próximos dias. Entre eles, as projeções de quanto será a redução da taxa básica de juros pelo Copom. A editora do Broadcast econômico da Agência Estado, Silvia Araujo, analisa quais serão os impactos desta medida.

No campo político, o Legislativo tem tudo para ferver ainda hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), promete colocar em votação a renegociação da dívida dos Estados. Em paralelo, o governo segue negociando a reforma da Previdência. Confira análise sobre o assunto nesta edição do podcast.

Outro tema importante do programa é a viagem de João Dória para Coreia do Sul. Conversamos com o editor de Política Pedro Venceslau sobre as pretensões do prefeito de SP neste compromisso internacional. O foco, tudo indica, está no transporte metropolitano.

Ouça ainda um apanhado de como será a agenda do futebol na semana. Promete fortes emoções, aliás, com Libertadores da América e rodada da Copa do Brasil. O editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, analisa cada uma destas partidas.

O ‘Estadão Notícias’ é publicado de segunda a sexta, às 06h, e conta com análises, entrevistas e a participação dos jornalistas do Grupo Estado.

