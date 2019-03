‘Estadão Notícias’: O sinal de alerta dos brasileiros a Bolsonaro

Pode parecer um tanto precoce para conclusões mais alarmantes, visto que são apenas dois meses de governo, mas o índice de aprovação da gestão de Bolsonaro no comando do País não chega a metade dos brasileiros. Segundo pesquisa CNT/MDA, ficou em 38,9%. É a pior avaliação para um presidente em começo de mandato desde FHC, em 1995. Se o resultado ainda não é motivo para desespero, pode servir de alerta para quem acreditou que a “lua de mel” com as urnas facilitaria a efetivação de uma nova agenda pública. Entre elas, a nada fácil reforma da Previdência.

Quais seriam os motivos para uma aprovação abaixo das expectativas? Desgastes internos, retórica de palanque, perseguições de cunho ideológico e a demonização da política? Conversamos sobre o tema com o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. Ouça no player acima.

Episódio de hoje ainda aborda o encontro do presidente americano Donald Trump com o líder norte-coreano, Kim Jong-um, no Vietnã, assim como o depoimento bombástico de Michael Cohen, ex-advogado de Trump. Quem traz as informações é a correspondente do Estadão nos EUA, Beatriz Bulla.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

