‘Estadão Notícias’: O sucesso dos atentados com atropelamentos estimula novos ataques, afirma especialista

Edição desta sexta-feira, 18, fala sobre o ataque terrorista ocorrido em Barcelona. Uma van atropelou várias pessoas em Ramblas, famoso ponto turístico da região. O ataque deixou 13 mortos e mais de 100 feridos. Várias autoridades se manifestaram em apoio ao povo catalão. Segundo o Itamaraty, não há brasileiros entre as vítimas. O correspondente do Estadão na Europa, Andrei Neto traz o clima no continente após mais um atentado do grupo extremista Estado Islâmico. Ouça no player abaixo:

O programa ainda traz uma análise sobre o novo Modus Operandi usado pelos terroristas para atingir uma cidade. O atentado em Barcelona foi o 8º na Europa com o uso de veiculos para atropelar pedestres. Nós entrevistamos o professor de Relações Internacionais da faculdade Belas Artes, Sidney Leite. Para ele, os grupos extremistas mudaram as suas estratégias para driblar os protocolos de segurança impostos pelas cidades europeias.

