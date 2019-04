‘Estadão Notícias’: Ofensiva de filhos de Bolsonaro contra Mourão gera nova crise

A ofensiva dos filhos do presidente Jair Bolsonaro contra o vice-presidente Hamilton Mourão se intensificou consideravelmente nos últimos dias. A relação já não era das melhores, mas se deteriorou desde que o general da reserva respondeu ao vídeo de Olavo de Carvalho em que o filósofo faz críticas pesadas aos militares. Na esfera digital, o vereador Carlos Bolsonaro tem coordenado a artilharia de posts que poderiam indicar uma suposta atitude conspiradora de Mourão.

O outro filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), chancelou os ataques em entrevista à repórter do Estadão, Camila Turtelli. Ela é a nossa convidada do episódio de hoje do podcast. Além de contar como foi a conversa, Turtelli compartilhou trechos das declarações de Eduardo Bolsonaro que você poderá ouvir nesta edição.

Motivo de mais desgaste para o governo, o caso não caiu bem no núcleo militar. Quem traz mais detalhes sobre essa repercussão é o jornalista Roberto Godoy, que conversou com nosso produtor Gustavo Lopes. Ouça no player acima.

Confira também os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

