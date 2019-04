‘Estadão Notícias’: Oposição ao governo Bolsonaro, enfim, despertou?

A sabatina do ministro da Economia, Paulo Guedes, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, na semana passada, evidenciou algo até então imperceptível neste governo Bolsonaro: a oposição está mais coesa e encontrou na reforma da Previdência um norte para atuar em bloco. Apesar do presidente, sua família e muitos daqueles que o circundam terem dado motivos de sobra para os partidos de esquerda despertarem de um sono profundo, o que se viu até agora foi uma oposição opaca e sem liderança.

O debate da semana passada pode significar um ponto de inflexão, ainda que haja diferenças de prioridades entres os blocos PT, PSB e Psol e PDT, Rede e PC do B. Conversamos sobre o assunto com deputado Aliel Machado (PSB-PR), vice-líder da oposição. Para ele, “a oposição colabora mais com o governo do que o próprio governo.”

Por falar em oposição, episódio de hoje também traz o relato dos repórteres Paulo Beraldo e Bruna de Alencar, que passaram um dia com a jovem deputada Tabata Amaral (PDT-SP) na Vila Missionária, em SP. A favor da reforma da Previdência, ela tem recebido críticas da esquerda. Mas sua grande frente de atuação no Congresso é mesmo na área da educação.

(Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)