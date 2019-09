‘Estadão Notícias’: Os bastidores da entrevista exclusiva com Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, o quinto homem mais rico do mundo, o fundador e presidente executivo do Facebook, concedeu uma entrevista exclusiva ao Estadão. Em pauta, inicialmente, estava seu faro e apostas para o futuro digital sedimentado em realidade virtual e aumentada. Mas é claro que a conversa conduzida pelo editor do ‘Link’, Bruno Capelas, foi além.

O mago multibilionário das redes sociais também se posicionou sobre privacidade e influência nos destinos políticos das nações. Não por acaso: a imagem do Facebook sofreu sérios abalos com escândalos como o uso indevido de dados de usuários na campanha eleitoral americana. Zuckerberg chegou a depor no Senado no caso Cambridge Analytica.

Edição de hoje (27) do ‘Estadão Notícias’ conversa com o autor da entrevista: Bruno Capelas. Ele vai falar não só sobre o teor das declarações de Zuckerberg, mas também sobre os bastidores da entrevista, desde a saga para conseguir o encontro até a maneira como o presidente do Facebook recebeu o repórter do ‘Estado’ e como se comportou ao longo da conversa.

(Foto: Jessica Chou/NY Times)