‘Estadão Notícias’: Os desafios de Jair Bolsonaro

Com a eleição presidencial definida, o Brasil conhece o próximo presidente que ficará no poder pelos próximos 4 anos. Jair Bolsonaro (PSL) venceu Fernando Haddad (PT) com 55% dos votos em uma eleição marcada por troca de acusações e polarização entre esquerda e direita. O novo presidente terá o desafio de governar um país dividido por ideologias e incertezas diante do futuro. O capitão da reserva assume o executivo brasileiro diante de muitas dúvidas em relação aos seus posicionamentos e os programas que serão implantados nas mais diversas áreas de interesse da população, como segurança, economia e educação.

Em seu primeiro pronunciamento, após a confirmação matemática da sua eleição, Jair Bolsonaro (PSL) comprometeu-se a respeitar a Constituição e assegurou que seu governo respeitará as liberdades individuais. Mas quais serão os grandes desafios do novo presidente? Ouça no player acima.

Confira ainda a tradicional coluna Direto ao Assunto, com José Nêumanne Pinto.

