‘Estadão Notícias’: Os desafios do STF em 2019 e a dura reforma de Guedes; ouça análise no podcast

A “carta de intenções” apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli, na abertura dos trabalhos do Judiciário em 2019, busca afastar a impressão recorrente – e fundamentada – de uma Corte Suprema dividida e perigosamente politizada. Fato é que nos últimos anos o comportamento STF esteve longe de representar segurança jurídica e solidez institucional. O que leva a crer que 2019 pode significar uma mudança de patamar, já que os atores são os mesmos? Debatemos o assunto no episódio de hoje com o professor de Direito da Faap, Luiz Fernando do Amaral. Ouça no player abaixo.

Edição desta quarta-feira (06) ainda tenta descomplicar o teor da proposta da reforma da Previdência elaborada pela equipe econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes. O tema pode ser complexo, mas é vital para o futuro do País e mexe diretamente com todos os brasileiros. Quem explica os detalhes sobre este novo texto é o editor do Broadcast da Agência Estado, Fernando Nakagawa.

Na coluna “Direto ao Assunto”, José Nêumanne Pinto aborda a implicação do irmão do ministro do STF, Dias Toffoli, na delação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro.

