‘Estadão Notícias’: Os desafios dos trabalhadores frente à crise econômica

O “Estadão Notícias” desta segunda-feira faz análises sobre os desafios que os trabalhadores brasileiros enfrentam com a crise econômica, e o valor do emprego em tempos incertos.

Dados do IBGE mostram que já são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país. O especialista em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade Mackenzie, Raphael Bicudo, avalia os números.

E qual o real impacto das reformas propostas pelo governo federal na vida do trabalhador? O professor do Departamento de Economia da PUC de São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda, analisa o tema.

Já o cientista político, professor da USP e especialista na área sindical, Antônio Carlos Mazzeo, acredita que as últimas manifestações dos trabalhadores podem pressionar o Senado a fazer mudanças na reforma trabalhista. Ouça, assine e compartilhe!