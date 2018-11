‘Estadão Notícias’: Os desafios econômicos do governo Bolsonaro

Edição de hoje apresenta uma análise dos desafios para a recuperação da economia no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro e como ele poderá obter apoio político para as principais medidas. Uma delas, já em discussão, é a reforma da Previdência. Existem condições para a aprovação de mudanças ainda no mandato de Michel Temer ou as dificuldades de articulação da base parlamentar vão adiar o debate para 2019? E quais são as perspectivas para a inflação, juros, câmbio, novos investimentos, a retomada de um crescimento econômico consistente e a geração de empregos?

Outra iniciativa do futuro governo é a redução do número de ministérios. Como funcionaria a máquina pública com a promessa do novo presidente de não ceder ao loteamento de cargos? Outro problema levado ao futuro presidente é a crise financeira dos Estados, com um rombo nas contas e sempre pedindo ajuda à União. Vamos acompanhar as avaliações do economista, ex-presidente do Banco Central e colunista da Rádio Eldorado Gustavo Loyola e da cientista política Deysi Cioccari, pesquisadora da trajetória de Jair Bolsonaro.

Confira ainda mais análise política na nossa tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.