‘Estadão Notícias’: Os irresponsáveis do Congresso vão se perpetuar?

É natural que a eleição presidencial ganhe mais holofotes. Porque dela se exprime muito do que será o rumo do País nos próximos quatro anos. O risco, no entanto, é ficar engessado no culto ao personalismo e deixar de lado um aspecto fundamental na construção de uma democracia sólida: a composição do Legislativo. Basta observar o quanto o Congresso tem sido irresponsável com as contas públicas nas últimas semanas, em medidas que foram batizadas posteriormente de “farra fiscal”.

Em outras palavras, não basta que o plano de governo de um presidente seja excepcional. Se a Câmara e o Senado não tiverem o mesmo nível de comprometimento, o País fica à mercê do jogo de interesses. A série de reportagens iniciada pelo Estadão no último domingo é o exemplo cristalino do modus operandi nada republicano das bancadas do Congresso.

Inspirados neste material, convidamos para um debate hoje aqui no programa dois especialistas: a cientista política Joyce Luz, professora da USP, e o sociólogo Rodrigo Prando, professor do Mackenzie. Num bate-papo conduzido pela jornalista Carolina Ercolin, eles falam sobre as reais condições do Congresso ser renovado e realçam a importância da escolha do voto no Poder Legislativo. Está imperdível! Ouça no player acima.

E não perca o comentário do dia de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

