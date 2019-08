‘Estadão Notícias’: Ouça no podcast entrevista exclusiva com presidente Jair Bolsonaro

Foi numa simples carona, sem protocolos formais, que a reportagem do Estadão conseguiu uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. O suficiente para ele falar sobre os mais diversos assuntos, entre eles, a difícil relação com governadores da região Nordeste, reduto onde o presidente é menos popular e onde a esquerda concentra maior poder de fogo. Bolsonaro os acusou de desunir o País. Mas o que pensam os próprios governadores nordestinos sobre as declarações?

Edição de hoje do “Estadão Notícias” apresenta os principais trechos da entrevista com Jair Bolsonaro, conduzida pelo repórter Patrik Camporez, também convidado dessa edição. Programa também colhe o relato do repórter Ricardo Galhardo, que conversou com o governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), um dos principais alvos das críticas de Jair Bolsonaro.

