‘Estadão Notícias’: País sairá rachado da eleição, projetam especialistas

Episódio desta quinta-feira, 27, apresenta uma análise do cenário eleitoral que mostra uma clara polarização entre dois extremos, da direita e da esquerda: o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e o postulante do PT, Fernando Haddad. O chamado voto “anti” será o fator decisivo desta eleição ou ainda é possível uma convergência das chamadas “forças democráticas” no primeiro turno ou pelo menos no segundo? Como ficaria o governo do vencedor da eleição presidencial se for mantida a tendência de um país rachado, dividido em posições radicais?

O programa de hoje também analisa as raízes dessa polarização e as possíveis saídas diante de um quadro de intolerância crescente na disputa de 7 de outubro. Acompanhe as avaliações do cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria, e do sociólogo Alberto Carlos Almeida, diretor do Instituto Análise e autor dos livros “A Cabeça do Brasileiro” e “O Voto do Brasileiro”.

Confira ainda nossa tradicional coluna Direto ao Assunto, de José Nêumanne Pinto, com os comentários sobre o ambiente político.

