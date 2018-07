‘Estadão Notícias’: Para que lado o ‘centrão’ vai?

Com a aproximação das convenções partidárias, que vão oficializar candidaturas à Presidência da República, partidos que compõem o chamado “centrão” ainda não definiram seus apoios. O racha em alguns é tão evidente que se discute aderir propostas de campos ideológicos completamente opostos. O PR é um desses casos, enquanto alguns defendem a candidatura de Jair Bolsonaro, outros querem um candidato ligado ao ex-presidente Lula. Já os presidenciáveis, tentam seduzir as legendas com promessas e discursos que se alinham ao pensamento do “centrão”. E a população? Os candidatos não deveriam abordar temas de interesse público, ao invés de tentar agradar partidos políticos? Acompanhe o bate-papo sobre esses temas com Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e Rafael Cortez, cientista político da consultoria Tendências no player abaixo.

Na coluna “Direto Ao Assunto”, José Nêumanne Pinto fala sobre a juíza Carolina Moura Lebbos, da 12.ª Vara Federal de Curitiba que negou, mais uma vez, um pedido para que o ex-presidente Lula participe de entrevistas.

