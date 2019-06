‘Estadão Notícias’: Parlamentarismo é mesmo a solução? Edição do podcast discute o tema

O debate em torno da troca do sistema de governo para o parlamentarismo voltou a ganhar força nos corredores do Congresso Nacional, especialmente no Senado. O tucano José Serra (PSDB-SP) é o responsável por elaborar uma proposta oficial, que já tem a chancela de colegas como a o do próprio presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Ontem mesmo (04), em entrevista ao Estadão, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) defendeu a mudança como uma alternativa para corrigir um sistema político que ele considera “torto e falido”.

A falta de estratégia e de interlocução do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso ajudou a alimentar essa ideia. Há quem diga que o País já está sob a gestão de um “parlamentarismo branco”. O deputado e líder do MBL, Kim Kataguiri (DEM-SP), chegou a dizer que a salvação para Bolsonaro é virar “rainha da Inglaterra”.

Afinal, o parlamentarismo seria mesmo a panaceia para todos os problemas políticos do País? Edição de hoje do podcast discute o tema numa entrevista com o cientista político Bruno Silva.

Programa de hoje ainda avalia com especialistas as mudanças propostas pelo presidente Jair Bolsonaro no Código Brasileiro de Trânsito.

