‘Estadão Notícias’: Partidos não estão preparados para fazer campanha em redes sociais, afirma especialista em marketing digital

Edição desta segunda-feira, 18, analisa como será a campanha dos partidos políticos nas redes sociais. Isto porque, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai debater e votar as regras para as eleições de 2018. Um dos pontos mais nevrálgicos é como o TSE conseguirá fazer uma fiscalização eficiente em ferramentas como o facebook e o twitter. Para o professor da ESPM, e especialista em marketing digital, Marcelo Vitorino, a justiça não tem preparado para analisar o tema, e que a grande preocupação da Corte deveria ser com a chamada “Fake News”. Além disso, debatemos se os partidos estão preparados para fazer uma campanha eficiente em redes sociais. Segundo Marcelo Vitorino, poucas empresas no país estão capacitadas para realizar um trabalho de divulgação de políticos no ambiente digital.

Ainda no programa de hoje, a editora de economia do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo traz a agenda econômica desta semana. Os destaques vão para a divulgação do IPCA-15, que é uma prévia do indicador oficial do país para a inflação, e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que pode antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Ouça a análise completa no player acima.

