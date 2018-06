‘Estadão Notícias’: Passada preliminar, governo entra em campo para barrar nova denúncia

Edição desta segunda-feira, 02, do programa apresenta um termômetro da semana na esfera política e econômica. Nesta área do poder, as atenções estarão voltadas para o prosseguimento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Passada uma preliminar mais morna e de cumprimento protocolar da leitura, o jogo político agora entra em cena. Em especial na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados, que pode ter muito troca-troca, com possibilidade de atingir até mesmo o relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) – já que parte dos tucanos não aprovou a escolha. Sobre este tema, nós ouvimos o editor executivo do Estadão, Alberto Bombig. Ouça análise completa no player abaixo.

No campo econômico, a editora do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araujo, destaca os principais eventos esperados para a semana, como a expectativa do mercado para o PIB, resultados da produção industrial e os dados oficiais de inflação. Num momento de eterna crise política, a agenda econômica se mostra cada vez mais descolada e capaz de apresentar uma reação consistente para o País.

Confira ainda no ‘Estadão Notícias’ uma entrevista com o vereador Mario Covas Neto, presidente do PSDB em São Paulo. Ele avalia o momento dividido do partido, cobra por uma autocrítica mais profunda de seus líderes e a busca por uma unidade de discurso e atuação visando as eleições de 2018.

