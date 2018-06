‘Estadão Notícias’: PEC das eleições diretas não deve sair logo, admite autor

Edição desta terça-feira, 23, continua a debater a crise política no governo Michel Temer. Enquanto o presidente traça algumas estratégias para se manter no poder, diversos partidos e lideranças já discutem como a possível vacância no mais alto posto da democracia brasileira poderá ser preenchida. E de que maneira o processo será conduzido pelo Congresso.

Ouvimos no programa o deputado Miro Teixeira (Rede – RJ), autor da PEC que prevê eleições diretas em casos como o atual (dupla vacância no poder). Já do lado do rigor constitucional, que prevê eleições indiretas, confira a opinião do professor de direito da FGV do Rio, Michael Mohallem.

O ‘Estadão Notícias’ também analisa o lado econômico do atual contexto, a partir da leitura do colunista do Estadão José Roberto Mendonça de Barros. Não perca ainda as colunas de Andreza Matais, direto de Brasília, e de José Nêumanne Pinto.

Interatividade

