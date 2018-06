‘Estadão Notícias’: Percepção do brasileiro sobre corrupção aumenta e poderá definir eleições

Edição desta terça-feira, 10, debate os resultados da pesquisa “Barômetro Global da Corrupção”, da Transparência Internacional. Segundo ela, 78% dos brasileiros afirmaram acreditar que a corrupção tenha aumentado nos doze meses anteriores à pesquisa. Os dados foram coletados em maio e junho de 2016, quando a Operação Lava Jato estava no seu auge. Para analisar os números e o perfil das respostas, entrevistamos o sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Silvino Ribeiro. Para ele, a publicidade do combate à corrupção dada no noticiário foi determinante para a mudança da percepção do brasileiro sobre este tema. Ele ainda lembra que o tema será um dos principais fatores na escolha dos candidatos nas eleições do ano que vem. Ouça entrevista completa no player abaixo.

Outro assunto do dia é a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A expectativa agora é pelo parecer do relator Bonifácio Andrada (PSDB – MG), que pode ser entregue nesta terça, mas há uma grande possibilidade de atrasar. Nos bastidores, conta a colunista Andreza Matais, é dado como certo que ele vai isentar Temer de culpa e pedir para a Câmara barrar a denúncia.

Confira também uma conversa com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli sobre as Eliminatórias da Copa do Mundo e a rodada que pode selar a classificação ou eliminação da Argentina no Mundial.

