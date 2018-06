‘Estadão Notícias’: Pesquisas eleitorais por telefone são confiáveis?

Vamos falar da polêmica da vez nesta edição? As pesquisas eleitorais por telefone.

Elas custam, em média, um terço das mais tradicionais, feitas pessoalmente, e conseguem medir a temperatura de um cenário de forma mais dinâmica. Também chegariam a regiões de difícil acesso. Favelas, por exemplo.

Na outra ponta, a crítica indica uma possível sobre-representação de alguns estratos. Será que pessoas que não estão trabalhando levam vantagem em relação às que não podem atender a ligação do instituto de pesquisa?

Qual é método é o melhor, afinal?

Ainda por aqui, um desdobramento sobre o combate a obesidade no Brasil.

Os últimos dados do Ministério da Saúde dão conta do nível entre adultos. Segundo eles, parou de crescer, mas continua alto. Entre os mais jovens, no entanto, o resultado segue preocupante. Vamos falar porque os médicos acham imprescindível a criação de uma alerta nos rótulos das embalagens de alimentos no país.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

