‘Estadão Notícias’: Placar demonstra nível de pressão do eleitor sobre congressistas

Nesta edição do programa, destaque para a repercussão do Placar da Previdência, lançado nesta quarta, 05, pelo Estadão. O editor da ‘Coluna do Estadão’, Marcelo de Moraes, dimensiona o tamanho do desafio para o Planalto convencer a base governista a aprovar a reforma.

O programa desta quinta-feira, 06, ainda fala sobre a decisão do STF de tornar inconstitucional a greve de policiais, repercute a aprovação na Câmara de emenda que inviabiliza serviços como o Uber e traz alguns detalhes de como foi a visita do juiz federal Sérgio Moro à Argentina.

Os principais assuntos do dia, entrevistas e análises você acompanha neste podcast.



