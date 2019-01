‘Estadão Notícias’: Podcast analisa tragédia de Brumadinho

Passados três anos do desastre ambiental em Mariana (MG), o roteiro se repete mais uma vez: uma barragem de rejeitos de mineração se rompe, destrói tudo que vem pela frente e promove uma verdadeira catástrofe. Dezenas de mortes são contabilizadas. Somam-se as perdas humanas os prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Por que o evento em Mariana não foi suficiente para se evitar novas tragédias? De quem é a culpa? Como o governo do presidente Jair Bolsonaro vai se comportar em relação às licenças ambientais? Debatemos o tema no programa de hoje numa conversa com a repórter de Meio Ambiente, Giovana Girardi.

Confira ainda nesta edição a coluna ‘Direto ao Assunto’, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

