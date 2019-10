‘Estadão Notícias’: Podcast conta bastidores da entrevista exclusiva com Jair Bolsonaro

O Estadão publicou no último domingo uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Um feito raro, já que a relação dele com a imprensa costuma ficar mais restrita aos ambientes de coletiva, em especial nas idas e vindas do Palácio do Planalto. Desta vez foi diferente. Bolsonaro recebeu em sua sala de trabalho a repórter Tânia Monteiro, o repórter fotográfico Dida Sampaio e a editora executiva Andreza Matais para uma conversa de uma hora e meia.

Bolsonaro falou sobre os mais diversos temas: a situação econômica do País, a sua relação com o Congresso, o Sínodo para Amazônia e o processo de impeachment do presidente dos EUA, Donald Trump.

LEIA TAMBÉM >Um presidente à vontade nos Palácios de Brasília

Edição de hoje do programa convida justamente a repórter Tânia Monteiro para contar os bastidores dessa conversa. Programa ainda bate um papo com sociólogo Rodrigo Prando (Mackenzie-SP), que analisou o teor das declarações de Jair Bolsonaro.

(Foto: Dida Sampaio/Estadão)