‘Estadão Notícias’: Podcast narra drama do eleitor indeciso e joga luz em propostas

Às vésperas da eleição, brasileiros ainda cogitam trocar de candidato de olho no voto útil. Mas promessas de campanha ainda pesam na decisão. Muitos apontam o descrédito na política e a corrupção para adiar a escolha no pleito. Esses são os eleitores que podem decidir uma eleição no primeiro turno, ou potencializar um candidato no segundo. A questão não é apenas ideológica, mas também moral. Aos postulantes que querem se tornar presidente, o desafio é conquistar esses votos ou convencer um eleitor a trocar de presidenciável.

Essa edição especial do “Estadão Notícias”propõe uma reflexão sobre as propostas dos presidenciáveis a partir da visão de uma eleitora que traduz o perfil dos que ainda não escolheram qual tecla pressionar na urna.

Reportagem de Carolina Ercolin e a locução de Laura Mayumi.